Тысячи курганцев наблюдали за сильнейшими кроссовыми автогонщиками страны

Тысячи курганцев наблюдали в минувшие выходные дни соревнования сильнейших кроссовых автогонщиков страны на автодроме у деревни Заборской Притобольного района.

Именитые спортсмены, среди которых были не только мастера, но и заслуженные мастера спорта РФ, участники международного гоночного марафона «Ралли Париж–Дакар» и многих других престижных соревнований боролись за победу на III этапе чемпионата страны по автокроссу, первом этапе Кубка России, а также разыгрывали призы памяти героя Советского Союза Николая Анфиногенова, легендарного земляка, основателя команды «КАМАЗ-мастер», лауреата Государственной премии, заслуженного мастера спорта Семёна Якубова. Как и следовало ожидать, многочисленные болельщики смогли насладиться всеми прелестями автомобильного кроссового спорта, поскольку были на заборской трассе красивые обгоны, столкновения на крутых виражах, искромётные обгоны и даже перевороты… Ну а победу в категориях авто Д2Классика, Т4-3 и Т1-2500 праздновали действительно сильнейшие – титулованные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Перми, Читы, Тюмени, Омска… В дивизионе Д2Классика отлично выступил молодой курганский гонщик Дмитрий Нуждин, лишь самую малость уступивший основному конкуренту из Омска Сергею Елизарову.

Владимир Седанов. Фото автора.