У хоккеистов «Зауралья» закончились каникулы.

Первый день после отпуска в курганской команде традиционно был посвящен проведению общего собрания и решению ключевых организационных вопросов. Кроме того, игроки получили определенные наставления от тренерского штаба, который по сравнению с прошлым сезоном не претерпел изменений, сообщает управление по физической культуре и спорту со ссылкой на информацию хоккейного клуба.

С 4 июля хоккеисты проходят углубленное медицинское обследование, а затем начнут постепенно втягиваться в тренировочный процесс. На лед «Зауралье» планирует выйти в середине июля.

Что касается участия в контрольных матчах, то все их основные детали будут определены в ближайшее время. На данный момент известно, что с 2 по 4 августа курганский коллектив сыграет на домашнем турнире памяти Николая Васильевича Парышева, а с 16 по 18 августа – в пермском «Кубке Прикамья».

Полный состав «Зауралья» на предсезонку будет опубликован в течение следующей недели, когда завершится прохождение медосмотра.

Фото ХК «Зауралье».

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