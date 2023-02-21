У мотогонщиков «Торпедо-ШААЗ» выросли шансы на медали командного чемпионата России

Тройка призеров чемпионата России в Суперлиге по ледовому спидвею станет окончательно известна 4-5 марта, когда в Шадринске пройдут заключительные этапы турнира. Но уже сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что «Торпедо-ШААЗ» не поднимется в итоговой таблице выше и не опустится ниже третьего места.

В минувшие выходные на уфимском стадионе «Строитель» завершились пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду.

В борьбе за награды турнира встретились пять команд: тольяттинская «Мега-Лада», «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области» (Каменск-Уральский), «Башкортостан» (Уфа), «Вымпел» (Кумертау) и «Торпедо-ШААЗ» (Шадринск). Однако всего лишь за два этапа до окончания соревнований круг претендентов сузился до трех. В их числе смогли оказаться шадринские торпедовцы.

Гонщики из Курганской области отлично провели оба этапа в столице Башкортостана. 18 февраля шадринцы стали третьими. На трибуне поддерживал шадринцев самый титулованный в ледовом спидвее российский спортсмен Николай Красников. Ему в этот день устраивали торжественные проводы из большого спорта.

А на следующий день зауральские гонщики сумели навязать борьбу лидерам чемпионата из Уфы и Тольятти, вклинившись между ними в тройке призеров.

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