Уличные гимнасты поборются за Кубок губернатора Курганской области

Турнир на кубок губернатора Курганской области по воркауту состоится на воркаут-площадке курганского парка «Молодёжный» 27 августа.

Силовая гимнастика на брусьях или турниках стала популярна в нашем регионе в последнее время благодаря тому, что в Зауралье по инициативе губернатора Вадима Шумкова появляются оборудованные площадки и ремонтируют спортивные объекты.

За три года в регионе установили 164 спортивные площадки, которые могут использоваться для занятий воркаутом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Турнир на Кубок губернатора Курганской области по воркауту пройдёт в Кургане в третий раз. В минувшем году трое победителей соревнований получили денежные призы, главный из которых составил 50 тысяч рублей.

Житель Кургана Дмитрий Усольцев в конце 2021 года обратился к Президенту России Владимиру Путину с вопросом устройства в городе Кургане специализированной площадки для воркаута. По поручению главы государства губернатор Вадим Шумков принял заявителя на личном приёме и поручил управлению по физической культуре и спорту проработать вопрос по установке данной площадки. Дмитрий Усольцев профессионально занимается воркаутом вот уже несколько лет, тренирует других, успешно участвует во всероссийских и международных состязаниях. Дмитрий выступил консультантом при приобретении необходимого оборудования, а также принимал активное участие в установке площадки.Проектированием и установкой площадки занимались ребята из команды «Воркаут Тюмень» и «Воркаут Курган». Оборудование было закуплено в начале июня 2022 года на средствабюджета региона, предоставленные в рамках инвестиционной программы Курганской области, сообщили в пресс-службе спортуправления. Установка площадки началась 15 июня. За два дня за кортом в парке «Молодежный»появился новый спортивный объект для любителей воркаута.

Фото Николая Пушилина.