Уличный гимнаст из Кургана попросил Владимира Путина установить спецплощадку для воркаута

Житель Кургана Дмитрий Усольцев в конце 2021 года обратился к Президенту России Владимиру Путину с вопросом устройства в городе Кургане специализированной площадки для воркаута. По поручению главы государства губернатор Вадим Шумков принял заявителя на личном приёме и поручил управлению по физической культуре и спорту проработать вопрос по установке данной площадки.

Дмитрий Усольцев профессионально занимается воркаутом вот уже несколько лет, тренирует других, успешно участвует во всероссийских и международных состязаниях. Дмитрий выступил консультантом при приобретении необходимого оборудования, а также принимал активное участие в установке площадки.Проектированием и установкой площадки занимались ребята из команды «Воркаут Тюмень» и «Воркаут Курган».

Оборудование было закуплено в начале июня 2022 года на средствабюджета региона, предоставленные в рамках инвестиционной программы Курганской области, сообщили в пресс-службе спортуправления. Установка площадки началась 15 июня. За два дня за кортом в парке «Молодежный»появился новый спортивный объект для любителей воркаута.

Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин прокомментировал: «Воркаут – одно из популярных направлений современной молодёжи. И хорошо, что у нас есть такие активисты как Дмитрий – люди, радеющие за развитие своего дела. Надеемся, данная площадка станет центром притяжения молодёжи всех возрастов».

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