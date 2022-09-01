В Альменево выявили сильнейших боксеров на Кубке прокурора района

В селе Альменево прошёл традиционный турнир по боксу на Кубок прокурора Альменевского района. На ринг в этот день поднимались как совсем юные боксеры, так и довольно опытные спортсмены. Семь участников турнира являются победителями и финалистами первенств УрФО.

Приз за волю к победе достался Александру Костромитину из Шумихи, за лучшую тактико-техническую подготовку награждён представитель Тюмени Егор Лебедев. А лучшим боксером турнира главной судейской коллегией признан Егор Глебов из Альменево.

Кубок за первое общекомандное место получил самый юный представитель Альменевской команды Егор Брюханов.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Радует, что география участников соревнований с каждым годом расширяется. Считаю, что основные цели соревнований-выявление сильнейших боксёров, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни и законопослушного поведения достигнуты в полном объёме», - прокомментировал прокурор района Эльдар Шарипов.

По словам организатора и супервайзера турнира Линара Фархутдинова, турнир прошёл на высоком организационном уровне.

«Качественный состав участников, довольно сильную команду представили тюменцы, состоялись бои, не уступающие по уровню тактико-технической подготовки финалам и полуфиналам первенств федеральных округов. ГСК справилось с поставленными целями успешно, а именно всё победители были определены правильно», - подвел итоги турнира Фархутдинов.

По информации администрации Альменевского района.

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