В Частоозерском округе дали старт финалу сельских спортивных игр "Зауральская метелица"

В Частоозерском округе сегодня, 25 февраля, открылись финальные соревнования XI зимних сельских спортивных игр "Зауральская метелица".

"Мы постарались, подготовили лыжную трассу, руководствуясь мнением корефеев, со всеми подъёмами, шириной, стартовой и финишными площадками. Я рад, что соревнования проходят в Частоозерском округе. Это большой праздник. Считаю, что каждый район должен быть вовлечён в данную тематику. Предприятия должны такие мероприятия поддерживать, потому что чем интереснее будет жить в районе, тем больше будет оставаться трудящейся молодёжи", - прокомментировал депутат Госдумы Александр Ильтяков и добавил, что сельские игры - это не спорт великих достижений, здесь главное каждому участнику победить самого себя.

Сергей Плеханов, учитель физкультуры Митинской школы Кетовского округа, уверен в своих силах: "Моя первая специальность - мастер производственного обучения, а вторая педагогическая. Приехал сюда пробежать гонку, поднять гирю, прокатиться на тракторе. Верю, всё получится".

Андрей Паюсов, тренер по лёлкой атлетике Катайской спортивной школы, рассказал о том, какое место в его жизни занимает спорт: "В зимних играх я участвую третий раз, в летних выступал два раза. Своими результатами доволен, проехал на лыжах хорошо. Лыжи больше для удовольствия, а так, я бегаю, в марафонах участвую, в честь юбилея Победы пробежал 70 км. В спорте я 24 года".

Дмитрий Вяткин, главный судья троеборья механизаторов, рассказал, как организованы состязания: "У нас сегодня лыжные гонки. Женщины бегут 1,5 км, мужчины 3 км. Вечером состоятся соревнования по гиревому спорту. Завтра на центральной площади села - вождение трактора - финальный этап: гараж, змейка, колея, перевозка груза. Зрелищно будет!"

Имена победителей объявят 26 февраля, в этот же день отберут команду на Всероссийские сельские игры, которые будут проходить в Череповце с 16 по 20 марта. По словам Дмитрия Вяткина, есть опытные участники и любители. Традиционно сильные спортсмены приезжают из Кетовского, Каргапольского, Далматовского округов.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Волкова.