В «Чумляке» установили современный физкультурно-спортивный комплекс

В комплексе отдыха и развития «Чумляк» установили современный физкультурно-спортивный комплекс открытого типа. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал губернатор Вадим Шумков.

«Добрые новости от ребят-юнармейцев из нашего комплекса в Чумляке с очередной смены лагеря «Патриот». В свободное от военной подготовки время гоняют в футбол на новом стадионе. В этом году подарили Чумляку целый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Это не только футбольное поле, но и легкоатлетическая дорожка, площадки для стритбола, гандбола, волейбола, хоккейный корт, тренажеры. Оборудование установлено, остаются последние штрихи», - написал глава региона.

Сейчас в Чумляке проходит вторая в этом году смена военно-исторического лагеря «Патриот». Ее участниками стали 247 юнармейцев Курганской области.

В течение 10 дней ребята пройдут курс начальной военной подготовки, пограничного следопытства, радиационной, химической и биологической защиты, военной топографии, скалолазания. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института.

Комплекс продолжает преображаться и должен стать курганским «Сириусом», где по поручению губернатора создают современные условия для подготовки талантливых ребят по трём профилям – «Наука», «Спорт» и «Искусство».

Пресс-служба губернатора Курганской области.