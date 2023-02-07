В Далматово едут сильнейшие полиатлонисты региона

В эти выходные, 11 февраля, город Далматово принимает финальные состязания по полиатлону в зачет ХI зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица».

Более 130 сильнейших полиатлонистов представят свои округа сразу в нескольких дисциплинах. Программа зимнего троеборья включает в себя стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику и лыжную гонку.

Традиционно среди призеров в командном зачете Далматовский, Варгашинский, Каргапольский, Мишкинский, Кетовский округа.

Соcтязания пройдут на лыжной базе «Снежинка». Начало соревнований в 10:30.

Напомним, что финал ХI зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица» состоится 24-26 февраля в селе Частоозерье.

Фото с официальной страницы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».