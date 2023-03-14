В Далматово построят первый в области спортивный фиджитал-центр

В Далматово в этом году могут начать строительство нового спортивного центра. Об этом в своем телеграм-канале https://t.me/silavpravdevshumkov/3868 сообщил губернатор Вадим Шумков.

Однако в управлении по физической культуре и спорту рассказали, что вместо модульного спортивного зала принято решение в Далматово построить для жителей региона спортивный объект нового поколения - фиджитал-центр, аналогов которому в Курганской области нет.

Первый в России и мире фиджитал-центр открылся в Кемерово.29 сентября прошлого года.

Фиджитал-центр - это объект спортивной инфраструктуры, совмещающий киберспортивный клуб и спортивные площадки. Там планируется оборудовать зоны Playstation, VR и компьютерную зону. Также частью центра станет «умная» спортивная площадка, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панна-футболом, воркаутом.

У каждого посетителя центра будет формироваться индивидуальный рейтинг за счет показателей цифровой и физической активности на площадке, они будут доступны в личном профиле пользователя на веб-портале.

На создание фиджитал-центра в Далматово власти собираются выделить 78 млн рублей.