В День российского флага курганцы примут участие в забеге

В Центральном парке культуры и отдыха города Кургана 22 августа состоится праздничный забег, посвящённый Дню российского флага.

Участие примут спортивные федерации и спортивные учреждения Курганской области. Во главе забега пробежит начальник управления спорта региона Сергей Моторин.

Приглашаются все желающие! Форма одежды - спортивная, предпочтительно футболки белого, синего или красного цвета. Сбор у сцены в 17:00 часов.

Добавим, что забег организуют в рамках регионального проекта «СпортЛето». Пробежки проходят каждый понедельник в 19:00. Участники собираются в парке и бегут по набережной до Богоявленского собора. В общей сложности маршрут составляет около 2 км.

В рамках «СпортЛета» жителям и гостям города предлагают ежедневные спортивные активности в самых популярных и спортивных точках города: Центральный парк культуры и отдыха (сцена, площадка пляжных видов спорта, веревочный городок); набережная реки Тобол; парк «Молодежный»; стадион «Центральный» имени В.Н. Брумеля.

Фото из группы vk.com/sport.kurganobl.