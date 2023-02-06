В День рождения Курганской области 37-летие отмечает главный тренер сборной по ММА

В День рождения Курганской области, 6 февраля, 37-летие отмечает главный тренер сборной по СБЕ ММА и руководитель спортивного клуба «Файтер» Сергей Шемякин.

Родился он в селе Падеринском Кетовского округа. Тем, что живет в Зауралье, гордится. Сергей отметил, что любит свой регион за близких людей и «школу жизни».Сегодня спортсмен через наш сайт обратился к жителям области: «Хотелось бы поздравить всех зауральцев с днём рождения Курганской области! Желаю жителям нашего региона ясности ума и согласия с самими собой. Это в первую очередь. Когда каждый начнёт верить с себя, все вместе мы сможем многое! С праздником».

Сегодня у него обычный трудовой день – тренировки, служебные поездки. Кандидат в мастера спорта по боксу, обладатель 4 КЮ Кудо, победитель чемпионата Урало-Приволжской зоны России по тайскому боксу, призер всероссийского турнира по Кудо, финалист чемпионата УрФО по Кудо, финалист турнира по грэпплингу «Сила Урала» - это лишь небольшая часть достижений Сергея. Сейчас он руководит спортивным клубом, где осваивают ММА, боевое самбо, грэпплинг, тайский бокс. Эти направления набирают популярность. Тренировки посещают более 150 курганцев, самому юному четыре года, самому взрослому - 44. Сам Сергей тоже тренирует.

Под руководством Сергея Шемякина в Кургане в 2022 году открыли два комфортных дополнительных спортзала – в Шевелёвке и по улице Пролетарской. Воспитанники «Файтера» трижды ездили на первенство России по ММА и один раз по грэпплингу. Завоевали награды.

Напомним, что в августе 2017 года Сергей принял участие в проекте Zauralonline «День радости». 16 числа, в день съемок, прямо с утра, чтобы окончательно проснуться и размяться, наши герои побывали на тренировке по смешанным единоборствам.

Екатерина Черепанова.