В Кетово на зональных соревнованиях «Старты надежд» выявили сильнейшие команды

На стадионе «Центральный» села Кетово 12 июля прошел третий зональный этап областных соревнований «Старты надежд» среди профильных отрядов для несовершеннолетних, нуждающихся в профилактической поддержке.

Почетным гостем мероприятия стала уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка Алёна Евгеньевна Лопатина УПР - 45

Хорошая музыка, отличная погода создали атмосферу настоящего праздника. Подарком от Кетовского района стало показательное выступление от спортсменов-каратистов спортивно-патриотического клуба «Вектор».

Участие в третьем зональном этапе приняли пять команд из Кетовского, Притобольного, Варгашинского, Половинского, Звериноголовского районов. Ребята соревновались в пяти различных эстафетах. Бегали со скакалкой, с мячом, кувыркались в обручах, бег в лабиринте, но самым сложным было – бег с теннисной ракеткой и мячиком – настоящее испытание ловкости и координации!

Однако победителем этапа с огромным отрывом стала команда Звериноголовского округа, которая и вышла в финал состязаний. Варгашинские спортсмены стали вторыми. Ну а тройку лидеров замкнула команда Притобольного округа. Четвертыми стали команда Половинского округа. Местные участники соревнований стали только пятыми.