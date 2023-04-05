В Курган едут сильнейшие борцы России

В Курганской области 8 и 9 апреля будет проходить Всероссийский турнир по греко-римской борьбе.

В соревнованиях примут участие около 200 борцов из Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Центрального федеральных округов, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту. Бороться за призы турнира будут юниоры в возрасте до 21 года. Торжественная церемония открытия состоится в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко 8 апреля в 12:00 часов.

Соревнования посвящены памяти Почётного гражданина Кургана и Курганской области Николая Парышева.

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