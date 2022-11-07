В Курган приедут сильнейшие борцы России

В Кургане 19 ноября пройдет традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Вадима Горбенко.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 120 сильнейших спортсменов страны из регионов Уральского федерального округа, Башкортостана, Алтайского и Пермского края, Оренбургской, Новосибирской, Омской областей. Как сообщает областное управление по физической культуре и спорту, турнир будет проходить в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко. В церемонии открытия примут участие именитые российские спортсмены, призеры олимпийских игр и чемпионы мира, судьи международной категории и родственники Вадима Горбенко.

Вадим Федорович Горбенко - заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Курганской области, ветеран труда. Он подготовил более ста мастеров спорта СССР и Российской Федерации, трех мастеров спорта международного класса, одного заслуженного мастера спорта.

Фото сообщества "Спорт в Курганской области" в социальной сети "Вконтакте".

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