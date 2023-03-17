В Кургане 100-летие «Динамо» отметят боксёрским турниром

Всероссийские соревнования по боксу, посвященные столетию образования общества «Динамо», будут проходить во дворце спорта «Трудовые резервы» с 20 по 26 марта.

Их участниками станут спортсмены 2005-2006 годов рождения из Уральского и Сибирского федеральных округов. Победитель получит путевку на Чемпионат России 2023 года, сообщили в пресс-службе спортуправления. Церемония открытия соревнований состоится 21 марта в 15:00.

«Динамо» было создано для того, чтобы сотрудники органов безопасности и правопорядка имели возможность заниматься спортом. Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Всему миру известны имена динамовцев – неоднократных чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны – это Лев Яшин, Михаил Семичастный, Павел Колчин, Виктор Царев, Галина Горохова, Александра Забелина, Леонид Бартенев, Виталий Давыдов, Михаил Воронин, Алина Кабаева, Елена Исинбаева, Екатерина Гамова и другие.

На сегодняшний день «Динамо» — единственная общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех регионах России. Ежегодно общество проводит более 100 спортивных соревнований российского и международного уровня.

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