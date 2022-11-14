В Кургане будут соревноваться борцы, шахматисты и танцоры

Управление по физической культуре и спорту подготовило афишу на ближайшую неделю.

15 ноября 20.15 город Курган, ледовая арена «Юность». Региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Курганской области «Ночная Хоккейная лига» (НХЛ)

15-20 ноября, 10.00, санаторий «Лесники» (Кетовский район, посёлок Усть-Утяк) Первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в дисциплинах «шахматы» и «шашки».

16-18 ноября, 11.00 город Курган, МБУДО «ДЮСШ №2». Первенство Курганской области по волейболу среди юношей.

16-18 ноября, 10.00 город Курган, ДС «Трудовые резервы». VIII Спартакиада спортивных школ Курганской области по волейболу среди девушек 2010-2011, 2009-2008, 2006-2007 г.р. (финал)

18-20 ноября, 17.00 ФОК посёлок Мишкино. Зональные соревнования по мини-футболу в зачет XI зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица».

18-20 ноября, 14.00 ФОК посёлок Варгаши. Кубок России по спорту ЛИН (настольный теннис).

19 ноября, 11.00 с/к имени В.Ф. Горбенко. Всероссийский турнир «Зауралье» по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Вадима Федоровича Горбенко.

20 ноября, 11.00 город Курган СК «Зауралец», Гоголя, 107а. Областные соревнования «Самбониада 2022»посвященная Всероссийскому дню самбо

20 Ноября,8.00 город Курган ск им. В.Ф. Горбенко. Официальные соревнования на Кубок Курганской области по танцевальному спорту.

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