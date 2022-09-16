В Кургане футболисты разыграли медали Спартакиады спортивных школ

В городе Кургане 16 сентября завершились соревнования по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения в зачёт VIII Спартакиады спортивных школ Курганской области.

В них принимали участие 10 команд из городов Кургана и Шадринска, Далматовского и Притобольного районов, Кетовского, Звериноголовского, Куртамышского, Макушинского, Шадринского и Шумихинского муниципальных округов, четыре из которых пробились в «медальную» стадию турнира, сообщили в пресс-службе спортправления.

Футболисты ДЮСШ № 3 города Кургана, ДЮСШ «Парус» города Шадринска, Далматовской и Куртамышской ДЮСШ в однокруговом состязании определили чемпиона и призёров VIII Спартакиады спортивных школ Курганской области среди юношей 2007-2008 годов рождения.

Победу уже в третьей возрастной группе из трёх одержали воспитанники ДЮСШ № 3 из областного центра. Тем самым спортивная школа обеспечила себе главный приз за первенство в футбольных соревнованиях Спартакиады по всем возрастам.

Бой чемпионам дали юноши из Далматовской ДЮСШ, ставшие серебряными призёрами. Третье призовое место заняли ребята из Куртамышской ДЮСШ.

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