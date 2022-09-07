В Кургане назвали имена обладателей Кубка губернатора по воркауту

Соревнования на Кубок губернатора Курганской области по воркауту и двоеборью прошли 27 августа в столице Зауралья.

Силовая гимнастика на брусьях или турниках стала популярна в нашем регионе в последнее время благодаря тому, что в Зауралье по инициативе губернатора Вадима Шумкова появляются оборудованные площадки и ремонтируют спортивные объекты. За три года в регионе установили 164 спортивные площадки, которые могут использоваться для занятий воркаутом.

Проектированием и установкой площадки занимались ребята из команды «Воркаут Тюмень» и «Воркаут Курган». Оборудование было закуплено в начале июня 2022 года на средства бюджета региона, предоставленные в рамках инвестиционной программы Курганской области, сообщили в пресс-службе спортуправления. Установка площадки началась 15 июня. За два дня за кортом в парке «Молодежный» появился новый спортивный объект для любителей воркаута.

Как рассказали участники курганской команды street workout «DARK ANGELS», победителями и призёрами состязаний в категории «Фристайл» стали Максим Комаров, Егор Васильев и Данил Урюкин. В «Двоеборье» в лидеры выбились Данил Зырянов, Максим Комаров и Степан Лушников. В турнире приняли участие и девушки. Пальма первенства у Яны Комаровой.

Организаторы соревнований благодарят управление по физической культуре и спорту Курганской области за поддержку в развитии воркаута в регионе. А также Егора Григореца, Данила Янгисаева и Александра Старыгина, которые непосредственно провели данное мероприятие.

Фото «DARK ANGELS».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.