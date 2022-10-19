В Кургане открыли новый мини-стадион

Глава города Кургана Елена Ситниковав своём телеграм-канале рассказала о новом мини-стадионе: «Совсем недавно территория здесь напоминала пустырь и была неблагоустроенной. Сейчас это отличное место для занятий физической культурой и спортом. Получилось здорово! В этом районе как раз не хватало подобной спортивной площадки».

Стадион отстроили почти заново возле здания Курганского промышленного техникума. На площадке обустроили футбольное поле, а его территорию засеяли газонной травой. Также уложили резиновое покрытие волейбольной площадки и площадки для воркаута, смонтировали спортивное оборудование, установили ЗД-ограждение, урны и скамейки, отремонтировали беговые дорожки.

Количество новых и отремонтированных спортивных объектов в Кургане увеличивается с каждым годом. Это стало возможным во многом благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова и правительства Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.