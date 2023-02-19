В Кургане открылся новый сезон по фитнес-аэробике

В спортивном зале ДЮСШ №3 прошло первенство города Кургана по фитнес-аэробике. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Этими стартами курганские спортсмены открыли новый сезон по этому виду спорта.

С напутственными словами к участникам соревнований обратились заведующая отделом спорта Департамента социальной политики администрации г. Кургана Елена Белоногова и тренер-преподаватель ДЮСШ №3 по фитнес-аэробике Елена Чуприс. Они пожелали спортсменам удачи, ярких побед и отличных выступлений.

Организаторами соревнований выступили отдел спорта Департамента социальной политики администрации города Кургана и Федерация фитнес-аэробики Курганской области.

Победителями в разных возрастных категориях и дисциплинах стали спортсменки ДЮСШ №3, учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества, а также Детского подросткового центра «Луч-П».

Фото сайта kurgan-city.ru.