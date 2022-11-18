В Кургане открылся первый Кубок России по настольному теннису

Кургану выпала честь принять у себя первый в истории Кубок России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). Об этом «Новому миру» на торжественной церемонии открытия соревнований сообщил начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, уточнив, что прежде в стране по этому виду спорта проводились только чемпионаты.

- На право проведения турнира претендовали 17 регионов, спортсмены из которых сегодня участвуют в состязаниях. Но Всероссийская федерация спорта ЛИН отдала предпочтение Курганской области, оценив большое внимание, которое удаляется развитию физкультуры и спорта в Зауралье со стороны регионального правительства и лично губернатора Вадима Михайловича Шумкова, - пояснил собеседник нашего издания.

По его словам, совсем недавно в Сочи завершили состязания паралимпийцев «Мы вместе!». И курганские спортсмены показали на них замечательный результат – две золотые медали в парном разряде и две бронзовые медали в личном первенстве.

- Сегодняшнее мероприятие – это еще один шаг на пути развития адаптивного спорта в стране и Курганской области. Я надеюсь, что в дальнейшем мы еще больше разовьем данное направление, потому что в разработке у нас находятся несколько перспективных проектов в этой сфере, - зародил интригу Сергей Моторин.

Помимо настольного тенниса в спорте ЛИН у Курганской области есть достижения в дзюдо, лыжных гонках, пауэрлифтинге. В текущем году 7 спортсменов ЛИН попали в сборную России. Это большой успех, утверждает начальник регионального Управления по физической культуре и спорту.

- Мы, курганцы, регулярно выигрываем на всероссийских соревнованиях спорта ЛИН. Если бы сейчас для российских спортсменов были доступны международные состязания, то мы, вне всякого сомнения, добивались бы успеха и там, - заявил «Новому миру» Сергей Моторин.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.