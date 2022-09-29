В Кургане профсоюзы организуют велопробег

В Кургане 1 октября пройдёт велопробег, посвящённый Всемирному дню действий «За достойный труд», который отмечается 7 октября. Сбор участников организован в 9:30 часов у скульптуры орла возле городской плотины. Начало велопробега запланировано на 10:00 часов. Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Курганской области, колонна будет двигаться по велосипедной дорожке вдоль шоссе Тюнина до поворота на Керамзитный.

В этом году Всемирный день действий «За достойный труд» проходит с девизами «Za Достойный труд! Za Конституцию! Za Уважение к закону о профсоюзах! Za Президента!». Участники велопробега после финиша смогут согреться чаем с плюшками, получат сувениры и поучаствуют в фотосессии.

Акция проводится не только в виде велопробега. Помимо этого профсоюзы Зауралья инициируют проведение трёхсторонних комиссий между профсоюзами, властью и работодателями в регионе. Профсоюз со своей стороны предлагает обсудить необходимость регулярной индексации зарплаты, возможность установления минимальной заработной платы в Курганской области выше МРОТ по России и в целом рассмотреть ситуацию на рынке труда.

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