В Кургане проходит открытый Кубок губернатора по street-workout

Этот спорт, также известный как уличная тренировка набирает все большую популярность среди молодежи Кургана. В последние годы доступная спортивная инфраструктура развивается огромными темпами, и чтобы заняться этим видом спорта достаточно найти турник, которых насчитываются уже сотни, если не тысячи во всех районах города.

- Соревнования включают силовые, динамические элементы и связку комбинаций. Показывается сила и выносливость атлета. Ребята сейчас занимаются в залах, на открытой площадке. Выделяются призовые фонды. Ездим в другие города, занимаем призовые места. Очень популярен среди молодежи, так как не требует вложений в спортивные залы и экипировку, - отмечает Егор Григорец, судья по воздушно-силовой атлетике.

Соревнования в Молодлежном парке проходят в формате фестиваля воздушно-силовой атлетики. Победитель получит Кубок губернатора, занявшие призовые места получат медали и грамоты.