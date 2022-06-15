В Кургане прошла жеребьёвка футбольного финального турнира Игр «Золотой колос»

В Управлении по физической культуре и спорту Курганской области 14 июля состоялась жеребьёвка финального футбольного турнира XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос».

В минувшие выходные определились последние команды-участницы финального турнира соревнований по футболу в зачет XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос». Вслед за командами Щучанского, Куртамышского и Шатровского муниципальных округов путёвки в финальную часть соревнований выиграли футболисты Варгашинского района и Кетовского муниципального округа, сообщили в пресс-службе областного спортупрвления.

Пять победителей зональных соревнований вместе с хозяевами Игр, далматовцами, были распределены на две подгруппы, внутри которых с 23 по 25 июня 2022 года в городе Далматово на стадионе «Спартак» пройдут однокруговые состязания. Победители в воскресенье, 26 июня, сыграют в 14 часов матч за первое место. Коллективы, которые займут в подгруппах вторые места, сыграют в последний день в 12 часов матч за третье место.

Полное расписание финального футбольного турнира XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос» можно посмотреть на сайте облспортуправления в разделе «Золотой колос».