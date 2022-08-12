В Кургане прошли соревнования среди инвалидов по бегу и прыжкам в длину

Соревнования по легкой атлетике (бег на 50 метров, прыжки в длину) прошли на стадионе «Центральный» в Кургане. Состязались люди с ограниченными возможностями здоровья в рамках городского фестиваля «Мемориал В. Сазонова» , В беге на 50 метров среди участников на креслах-колясках 1 место среди женщин заняла Анна Панасенко, среди мужчин на креслах-колясках лидером стал Максим Коледа.

В общей группе первые места заняли Наталья Бобкова и Андрей Алексеев. Среди участников с поражениями опорно-двигательного аппарата победили Елена Лебедева и Владимир Младенцев.

Первые места среди спортсменов с ПОДА в прыжках в длину (с места) заняли Александра Шабалина и Эдуард Смирнов. В общей группе лидерами в прыжках в длину (с разбега) стали Елена Добрецова и Сергей Акулов.

Спортсмены с ОВЗ разного возраста соревнуются в рамках городского фестиваля в 9 видах спорта. Состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, бочче (паралимпийский вид спорта, спортивная игра на точность), легкой атлетике.

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