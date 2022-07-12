В Кургане пройдет областной летний фестиваль ГТО среди школьников

В городе Кургане на стадионе «Центральный» имени В.Н. Брумеля 15 июля 2022 года пройдет Областной летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций.

Фестиваль соберет сильнейших участников – победителей муниципальных этапов из 24 муниципальных округов, районов Курганской области, городов Кургана и Шадринска.

Каждая команда состоит из 8 человек (2 мальчика и 2 девочки III ступени (11-12 лет), 2 мальчика и 2 девочки IV ступени (13-15 лет). В программу соревнований, открытие которых состоится в 11 часов, включены бег на 60 метров, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, метание мяча весом 150 граммов, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки) или подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), бег на 1500 и 2000 метров.

Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков и девочек в каждой ступени награждаются медалями и грамотами.