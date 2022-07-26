В Кургане реализуется проект «Спортивное наследие — здоровая страна!»

При поддержке Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» реализуется проект «Спортивное наследие — здоровая страна!».

Цель этого проекта – привлечь граждан к систематическим занятиям физической культурой, обратить внимание на здоровый образ и сформировать его ценности среди жителей России. В проекте смогут принять участие более 3200 человек из 43 субъектов России.

В проекте запланировано 2 этапа.

I этап проходит с 1 июля по 30 сентября в формате онлайн-соревнований на сайте Проекта.

Участникам следует записать на видео выполнение регламентированных упражнений, за которые будут начисляться очки. Три участника, заработавшие наибольшее количество очков, получат ценные призы, а среди субъектов России будут выбраны 5 регионов-победителей, в которые будет направлен главный приз Проекта.

II этап начинается 1 сентября и продлится до 30 ноября в формате физкультурно-спортивных мероприятий.

Региональные исполнители должны организовать физкультурно-спортивные мероприятия с участием не менее 75 работников спортивной отрасли и членов их семей. Профсоюз направит на безвозмездной основе спортивный инвентарь, оборудование, памятные сувениры и дипломы участника Проекта.

Грантовый конкурс Минспорта России проводится с 2019 года. В 2022 году гранты уже получили 35 некоммерческих организаций, которые реализуют проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Информация и фото предоставлены управлением по физической культуре и спорту Курганской области

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