В Кургане состоялся настоящий праздник художественной гимнастики

В Ледовом дворце спорта им. Н. Парышева состоялись открытое первенство города Кургана по художественной гимнастике, а также фестиваль художественной гимнастики, посвященный Всероссийскому дню гимнастики.

В соревнованиях приняли участие более 400 гимнасток от 5 до 17 лет. В программе турнира были индивидуальные и групповые упражнения со скакалкой, мячом, булавой, обручем, лентой и без них.

Среди гимнасток 2015 года в категории «А» рождения первое место заняла Алиса Мельникова из Кургана. В категории «Б» победительницей стала жительница Кургана Лиана Шулепова.

Среди спортсменок 2014 года победу одержали Ульяна Ростовщикова и Мария Иванова.

Среди гимнасток 2013 года рождения победу разделили жительница Кургана Мария Крутикова, Мария Малахова и Алина Арналиева из Тюмени.

Среди участниц 2012 года рождения победу одержали тюменские спортсменки Яна Шумкова и Вероника Гринёва.

Среди обладательниц 1-го спортивного разряда победила Яна Гревцева из Кургана, среди кандидатов в мастера спорта победу одержала Марина Карпович. Среди мастеров спорта первой стала София Макарова из Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Курганской области.

Фото с официальной страницы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.