В Кургане спортсмены профсоюзных организаций вышли на футбольное поле

На стадионе ДЮСШ-3 в Кургане состоялись областные профсоюзные соревнования по футболу. За славу трудовых коллективов, кубки и медали бились 10 команд отраслевых профсоюзов и крупных первичных организаций.

Сначала борьба шла внутри трёх групп, в одной из которых было четыре команды и в двух – по три. Затем победители групп вышли на сражения в финале.

Интрига футбольного турнира этого года заключалась ещё и в том, что из обычного списка выпали два сильных коллектива. Футболисты профсоюза автосельхозмашиностроения – работники ШААЗа накануне вернулись с чемпионата УГМК. А работники «Курганмашзавода», играющие в команде РОСПРОФПРОМ-Курган, в усиленном режиме трудятся, выполняя гособоронзаказ. Впрочем, профсоюз работников промышленности все же выставил команду – на зелёное поле вышли члены профсоюзной предприятия «Курганхиммаш».

В итоге, получив кубок за первое место, зрителям показала своё мастерство и подтвердила свою высокую футбольную репутацию команда УМВД Курганской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Добились значительного успеха в матчах, заняв второе место, футболисты Нефтегазстройпрофсоюза из профсоюзной организации предприятия «Синтез».

Лишь едва уступила маститым соперникам команда «ЭнергоСоюза», у неё третье место чемпионата.

Информация и фото пресс-центра Федерации профсоюзов Курганской области.

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