В Кургане стартовал тринадцатый предсезонный турнир по хоккею памяти Николая Парышева

В Кургане состоялось открытие традиционного предсезонного турнира по хоккею памяти Николая Парышева. Турнир проводится уже в тринадцатый раз. Соревнования стартовали 2 августа в ледовом дворце имени Николая Васильевича Парышева.

Успехов хоккеистам и зрелищных ледовых матчей зрителям пожелали глава города Елена Ситникова, заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин. Гостем турнира также стал председатель Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин.

Елена Ситникова подчеркнула в своём выступлении большое значение поддержки спорта для Николая Парышева.

«Николай Васильевич пользовался большим уважением среди спортсменов и в коллективе родного предприятия. Именно благодаря ему в Курганской области был построен первый ледовый дворец, сегодня носящий его имя, создана команда Высшей хоккейной лиги «Зауралье». Благодаря поддержке Николая Васильевича многие спортсмены завоевали свои первые награды. Этот турнир – главное доказательство того, что его дело живет, и что его будут помнить долгие годы» - отметила глава города.

Поздравления участников турнира и болельщиков были высказаны и из уст заместителя губернатора Курганской области Ларисы Кокориной.

Заместитель губернатора региона рассказала о мерах поддержки спорта: «Правительство Курганской области уделяет большое внимание развитию спорта и хоккея в частности. За последние несколько лет у нас установлено 20 новых хоккейный кортов, модернизирована система подготовки хоккеистов. В прошлом году мы открыли в Кургане областную Спортивную школу по хоккею, а годом ранее хоккейный класс в спортивной школе-интернате в Шадринке. Хоккеисты всех возрастов Кургана и Шадринска могут тренироваться и состязаться круглый год – это обеспечивают ледовый дворец и 2 ледовые арены, одну из которых не так давно открыли в Шадринске. Всё это позволяет нам не только обеспечить потребность населения в спорте, но и вырастить сильную телом и духом молодёжь».

Кроме этого участники церемонии открытия отметили неоценимый вклад Николая Парышева в развитие хоккея в регионе. При его участии в Кургане была создана хоккейная команда «Мостовик» (сменившая в дальнейшем свое название на «Зауралье»), а также школа хоккея для детей и подростков. Кроме того, ледовый дворец спорта, принимающий у себя ежегодный турнир, также построен благодаря Николаю Парышеву. Сейчас дело своего отца продолжает семья Николая Васильевича, отмечалось во время открытия. По традиции участие в церемонии открытия приняли члены семьи, в том числе супруга Валентина и сын – исполнительный директор ЗАО «Курганстальмост», президент Федерации хоккея Курганской области Сергей Парышев. Участники турнира почтили память Николая Васильевича минутой молчания. Завершилась церемония открытия символическим вбрасыванием шайбы, которое произвел Дмитрий Фролов. Сразу после броска состоялась первая игра, в которой на льду встретились хоккейные команды «Зауралье» и «Челмет», г. Челябинск. Матч закончился с результатом 7:1 в пользу курганской команды.

По информации и фото пресс-служб Губернатора Курганской области, Администрации города Кургана и управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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