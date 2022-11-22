В Кургане стартовали соревнования на Кубок ФССП России по комплексному единоборству

Сегодня, 22 ноября, в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко состоялось торжественное открытие общероссийских соревнований по комплексному единоборству – Кубка ФССП России памяти Михаила Малинникова. Турнир проходит в Кургане в восьмой раз и за эти годы стал визитной карточкой управления ФССП России по Курганской области.

В этом году Кубок объединил более 70 спортсменов - представителей сборных команд ФССП России из восьми федеральных округов. В числе участников призеры и чемпионы России по различным видам единоборств, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

Оценивать соревнования будут судьи международной категории по комплексному единоборству из Москвы, Ставрополя, Тюмени, Республик Хакасия, Карелия, Татарстан, Чеченской республики и Кургана.

Открыла соревнования руководитель УФССП России по Курганской области - главный судебный пристав региона Ирина Уварова: «Престиж Кубка растет с каждым годом, как и число участников, выразила благодарность спортсменам и организаторам за поддержку прикладного спорта ФССП России, а также сохранение памяти коллеги - Михаила Малинникова, погибшего при исполнении служебных обязанностей. По традиции в церемонии открытия приняли участие вдова Михаила Надежда Малинникова и его восьмилетний сын Кирилл, который также занимается спортом».

Лично-командные соревнования среди мужчин будут проводиться в семи весовых категориях по олимпийской системе (с выбыванием после первого поражения), среди женщин – в двух весовых категориях.

Кроме того, учреждены 4 номинации («За лучшую технику», «За волю к победе», «За быструю победу», «Зрительских симпатий») и два специальных приза: «Приз семьи Малинниковых» и «За верность Кубку».

Поединки будут проходить на протяжении трех дней, подведение итогов и церемония награждения состоятся в четверг, 24 ноября.