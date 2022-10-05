В Кургане утвердили положение о проведении XI Зимних сельских спортивных игр

Комплексные соревнования сельских спортсменов нашего региона пройдут по 10 видам программы, претерпевшей некоторые изменения по сравнению с предыдущими Играми, три из которых: лыжные гонки соревнования спортивных семей и троеборье механизаторов, - пройдут в финальной части Игр 25-26 февраля 2023 года. Их примет село Частоозерье, сообщило региональное управление по физкультуре и спорту

Первыми на арены XI Игр «Зауральская метелица» выйдут футболисты. Заявки на соревнования по мини-футболу от муниципальных округов и районов принимаются по 20 октября 2022 года. Предварительные (отборочные) турниры пройдут в ноябре-декабре, а финальный турнир состоится накануне Нового года в городе Кургане, уточнили в спортуправлении.

Помимо вышеназванных видов в программу XI Зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица» входят соревнования шахматам, шашкам, полиатлону, хоккею с шайбой, гиревому спорту и троеборье дояров. Соревнования дояров, механизаторов и спортивных семей являются обязательными для участия.

Раздел, посвященный «Зауральской метелице», где будут публиковаться все документы и информация, связанные с проведением игр находится здесь.

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