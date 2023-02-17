В Кургане в День зимних видов спорта на старты выйдут сотни спортсменов

В Кургане в ближайшие дни пройдут соревнования по зимним видам спорта: фигурному катанию, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, керлингу и биатлону. Представляем программу спортивных мероприятий.

Любителей активного образа жизни и зимних видов спорта ждут в ледовой арене «Юность» 18 февраля для фигурного катания на коньках с 11:00 до 17:00 часов, а также в Центре зимних видов спорта в поселке Увал, где с 10:00 до 16:00 часовсобираются провести лыжные гонки.

Курганцам предлагают посетить лыжную базу ДЮСШ, расположенную в переулке Шатровском микрорайона Рябково, где в воскресенье, 19 февраля, пройдут соревнования по спортивному ориентированию.

Любители керлинга могут поболеть за свои команды 22 февраля на соревнованиях в ледовой арене «Юность».

На лыжно-биатлонном комплексе школы №55 в микрорайоне Глинки пройдут соревнования по биатлону.

В Центре зимних видов спорта курганские лыжники 3 и 4 марта соберутся на областные соревнования, где будут выявлять сильнейшего лыжника региона.

Фото от спортивных федераций Курганской области.

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