В Кургане впервые в истории региона пройдут окружные гонки на собачьих упряжках

В Кургане впервые в истории нашего региона 18-19 февраля 2023 года будут проведены чемпионат и первенство Уральского федерального округа по ездовому спорту – гонки на собачьих упряжках.

В региональном управлении по физической культуре и спорту уточнили, что в соревнованиях планируют участвовать представителей всех шести субъектов Уральского федерального округа. Наградой для спортсменов станут не только медали и кубки, но и путевки на чемпионат и первенство России по ездовому спорту (снежные дисциплины), которые пройдут в начале марта 2023 года в Вологодской области.

Открытие соревнований начнется в 10:00 в субботу, 18 февраля,на лыжной базе микрорайона Рябково, на следующий день, 19 февраля, соревнования начнутся в то же время.

Отметим, ездовой спорт или гонки на собачьих упряжках – довольно молодой для России вид спорта. В Курганской области этот вид спорта получил официальный статус в конце 2020 года, когда государственную аккредитацию получила региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ездового спорта Курганской области» . За 2 с небольшим года была проделана большая работа: сформирован план мероприятий и программа развития вида спорта, создан судейский корпус, привлечены новый спортсмены.

Фото РОО ФЕСКО.

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