В Кургане выбрали лучших спортсменов на фестивале «Фитнес-калейдоскоп»

Во Дворце детского (юношеского) творчества прошёл открытый городской фестиваль «фитнес-калейдоскоп».

В фестивале принимали участие команды учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ, спортивных детско-юношеских школ, фитнес-центров Кургана и Курганской области. В общей сложности собралось около 300 человек в составе 15 коллективов. Члены жюри оценили оригинальность и сложность программы, соответствие танцевальному стилю, синхронность, артистизм.

Гран-при фестиваля «Фитнес-калейдоскоп» завоевали спортсменки отделения фитнес-аэробики ДЮСШ № 3. Среди образцовых коллективов Гран-при присужден студии художественной гимнастики «Юные грации» Дворца детского (юношеского) творчества.

В номинации «Новое поколение – новый уровень» золото забрала команда студии аэробики «Стиль жизни» ДДЮТ, а в номинации «За преданность спорту» первое место заняла команда студии спортивно-оздоровительной аэробики «Олимпия» детского (подросткового) центра «Луч-П».

Фото ДЮСШ №3

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