В Кургане завершилась серия забегов с интересными людьми

За последние три года в Кургане было реализовано много спортивных проектов для горожан. Этим летом правительством Курганской области совместно с Управлением по физической культуре и спорту и администрациями муниципальных образований был организован проект физкультурных и спортивных мероприятий «СпортЛето» - в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Мероприятия направлены на привлечение населения Курганской области к занятиям физической культурой и спортом, а также на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Каждый день на протяжении всего лета курганцам предлагаются спортивные активности в разных точках города: это и ЦПКиО, и наша любимая набережная, и парк «Молодёжный», и стадион «Центральный».

Забег с интересным человеком проходил каждый понедельник. На этой неделе состоялся последний забег, гостем которого стала директор медиахолдинга «Область 45», депутат Курганской областной Думы, игрок женской футбольной команды «Курганприбор» Татьяна Хильчук. Помимо неё в забеге поучаствовали заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях, подполковник внутренней службы Евгений Корболин, многократный чемпион Курганской области по легкой атлетике, призер всероссийских соревнований, обладатель золотого знака ГТО Владислав Власов, активный участник проекта «СпортЛето» и других спортивных акций, а также призёр соревнований Дмитрий Вяткин и постоянный куратор мероприятия, президент Федерации лёгкой атлетики Курганской области, мастер спорта международного класса Татьяна Михайлова.

Участники рассказали, что спорт является частью их жизни. Например, Владислав Власов занимается спортом ещё со школьной скамьи. «Я закончил факультет психологии, валеологии и спорта КГУ, очень много лет выступал за ВУЗ и за область, а также была и служба в МВД, там тоже участвовал в соревнованиях», - рассказал спортсмен. Перед забегом с интересным человеком мужчина пробежал 10 километров на Голубых озёрах, затем два часа позанимался в тренажёрном зале, а на самом забеге участники пробежали 3 километра. Спортсмены согласились с Владиславом Власовым: «Три дня не позанимаешься – начинается ломка. Если человек встал на уровень системы, профессионализма, нельзя пропускать. Мышцы привыкают к нагрузке, поэтому пара дней без тренировок, и самочувствие ухудшается».

Татьяна Михайлова в спорте с 14 лет. «Из года в год я совершенствовала свой спортивный результат. Мне было интересно, насколько я улучшу его на следующий сезон. Поэтому меня это и затянуло», - отметила Татьяна.

Для каждого участника акции тренировки – часть жизни. Татьяна Хильчук рассказала об отношении к спорту в их семье: «У нас все – дедушка, бабушка, мама, папа, я и младшая сестра – были обязаны приехать на дачу на электричке, взять лыжи и отправиться в лес, трасса была 10 километров. Приучали к этому с трёх лет». Наша собеседница с улыбкой призналась, что зверством это не считалось – напротив, дети с интересом и желанием катались на лыжах, перенимали эту замечательную традицию.

Татьяна Хильчук - не единственная из спортивной семьи. Евгений Корболин также перенял любовь к спорту от родителей. Отец – кандидат в мастера спорта, мама – призёр чемпионата мира.

После забега участники были полны сил, поэтому немного потренировались и на площадке для воркаута. Достижениями и силой воли спортсменов можно бесконечно восхищаться – они не дают себе выходных, много бегают и часто тренируются. Дружные, общительные – участники акции делились своими из спортивной картеры, шутили, с интересом слушали друг друга.

Анастасия Пережегина. Фото автора.