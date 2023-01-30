В курганских школах будут внедрять древнюю русскую игру «лапту»

Развитием традиционных видов спорта -лапты и килы- в Курганской области с декабря 2022 года занимается рабочая группа, созданная по поручению губернатора Шумкова. В ее состав вошли представители местной епархии, управления по физической культуре и спорту, департамента образования и науки и регионального физкультурно-спортивного оздоровительного проекта «Игры для всех. Доступный спорт».

На первом заседании региональной Рабочей группы было принято решение – оборудовать в Кургане стационарные площадки для занятий традиционными видами спорта в любительском и профессиональном форматах. В дальнейшем этот опыт будет перенесен и на другие муниципальные образования. В регионе сформируют тренерский состав по лапте и киле, а затем включат эти виды спорта в образовательный стандарт общеобразовательных учебных заведений.

В Кургане на базе школы №44 в пятницу, 3 февраля,пройдет первый практический семинар для учителей физкультуры, которые и будут заниматься внедрением модуля национального спорта «Лапта».

Ранее на встрече министра спорта РФ Олега Матыцина и министра просвещения РФ Сергея Кравцова обсуждался вопрос по внедрению в учебных заведениях страны игры «лапта». Министры инициативу поддержали.

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