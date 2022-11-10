В курганском селе установили спортплощадку за 3 млн рублей

Площадка с тренажерами расположена рядом с ДЮСШ. Комплект из 26 силовых аппаратов, рассчитанных на тренировки и подготовку к сдаче нормативов ГТО, появился в Половинском муниципальном округе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», сообщила местная газета «Вестник района».

Без малого 3 млн рублей было выделено из федерального и регионального бюджетов на это оборудование и специальное покрытие спортплощадки, асфальтированную основу под нее сделали за счет средств местного бюджета.

Площадка не пустует никогда, даже в самую плохую погоду. На тренажерах и дети, и подростки, и люди среднего возраста тоже пробуют свои силы. Через несколько лет здесь будет еловая опушка - на днях высадили рядом с площадкой несколько маленьких елочек.

Напомним, в Курганской области в этом году планируется ввести более 30 спортивных объектов, на это направлено более 70 млн рублей.За последние 3 года в регионе введены в эксплуатацию ледовая арена, два физкультурно-оздоровительных комплекса, приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, 18 спортивных площадок ГТО, 20 хоккейных кортов, два искусственных покрытия для футбольных полей с легкоатлетическими беговыми дорожками, спортивное оборудование и инвентарь для спортивной школы олимпийского резерва, установлено более 180 малых спортивных площадок и отремонтировано несколько спортивных школ и стадионов в городах и районах области.

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