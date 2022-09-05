В курганском ТОСе «Лазурный» торжественно открыли спортивный корт

Курганские территориальные общественные самоуправления уделяют много внимания развитию спорта и физической культуры в своих микрорайонах – проводят спортивные состязания для жителей всех возрастов, открывают спортивные площадки, утверждают в администрации города Кургана.

В ТОС «Лазурный» 3 сентября состоялось торжественное открытие спортивного корта. На территории ТОСа уже оборудованы волейбольная и детская площадки, есть несколько игровых комплексов для подрастающего поколения. В честь открытия корта активисты территориального самоуправления в этот же день смогли провести турнир по мини-футболу между тремя ТОС микрорайона Утяк – ТОС «Утяк», ТОС «Лазурный» и ТОС «Утяк Южный». Организовать состязания помогла депутат Курганской городской Думы Наталья Семина.

По словам активиста ТОС «Лазурный» Ангелины Можаевой, турнир получился азартным и веселым. Победители и участники были награждены кубком, медалями и грамотами. На третьем месте – команда ТОС «Утяк», на втором – спортсмены ТОС «Утяк Южный». Первое место смогла завоевать команда ТОС «Лазурный». В завершение праздника футболистов и зрителей угостили арбузами.

По информации администрации Кургана.

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