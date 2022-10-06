В Курганской области анонсировали спортивные события на ближайшие выходные

В спортивном зале «Зауралец» города Кургана 7-8 октября пройдёт чемпионат и первенство Курганской области по самбо.

Далматово приглашает на лыжную базу «Снежинка», где 8-9 октября будут выявлять сильнейших в полиатлоне, одним из элементов соревнований станет лыжероллерная гонка.

В спортивном зале ДЮСШ-2 (город Кургана) 8 октября стартуют зональные соревнования по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения в зачет VIII Спартакиады спортивных школ Курганской области.

А стадион «Центральный» имени В.Н. Брумеля ждет болельщиков на финальный этап чемпионата Школьной Футбольной Лиги Курганской области. Заключительные игры пройдут 8-9 октября

И наконец, одно из главных событий – 8 октября в Ледовой арене «Юность» областного центра состоится открытие регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная Хоккейная лига».

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