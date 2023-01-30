В Курганской области легкоатлеты поборются за кубок, а гиревики почтут память Стрекаловских

Управление по физической культуре и спорту Курганской области подготовило афишу на период с 23 по 30 января.

С 23-26 января, 10.00 г. Курган л/а «Юность» - Областные соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 2008-2009 г.р.

26-27 января 2023 г. г. Курган, с/к «Зауралец» - Кубок Курганской области по легкой атлетике в помещении среди мужчин и женщин.

26-29 января С. Чумляк (Щучанский МО) - Чемпионат и Первенство УРФО по спортивному ориентированию на лыжах.

27 – 28 января, 11.00, Куртамыш -Чемпионат Курганской области по лыжным гонкам среди мужчин и женщин и первенство Курганской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

27-29 января, 15.00 г. Курган, «Юность» - Чемпионат Курганской области по керлингу среди мужчин и женщин.

27 января, 11.00, г.Шадринск, л/а манеж ДЮСШ г. Шадринска - Областные соревнования по легкой атлетике в закрытых помещениях среди детей-инвалидов 2005 г.р. и моложе, посвященные Победе в Сталинградской битве.

27-30 января 2023 г. Курган СК «Зауралец» - Первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 г.р.

28-29 января,10.00 г. Макушино -Областные соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных организаций (юноши 2007-2008 г.р.).

28 января, 10.00 р.п. Каргаполье СК «Юность» - Чемпионат Курганской области по гиревому спорту, посвященный памяти чемпиона мира Константина Стрекаловских.

28-29 января, 10.00, Кетовский район, о/л. им. Н. Островского - Первенство Курганской области по спортивному туризму (дистанции – лыжные).

28-29 января, 10.30 г. Курган, 28, января, 10.00 г. Шадринск - Первенство Курганской области по хоккею среди детских и юношеских команд.

Фото с сайта freepik.com

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