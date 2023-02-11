В Курганской области на лыжню встали более 2500 жителей региона

Сегодня, 11 февраля, более 2500 тысяч жителей Курганской области вышли на старт лыжной гонки «Лыжня России – 2023». В соревнованиях участвовали как профессиональные лыжники, так и любители. Возраст участников организаторы решили не ограничивать.

По информации управления по физической культуре и спорту, главные старты, где было больше всех желающих поучаствовать в акции, принимала спортивная база, расположенная в селе Темляково Кетовского округа Курганской области Российской Федерации.

Старт лыжной гонке дал начальник спортуправления Сергей Моторин.

На старт первого забега вышли чиновники федеральных, региональных и муниципальных органов власти. После торжественного открытия, в ходе которого прозвучали пламенные речи представителей спорта, начались лыжные гонки с участием дошкольников(500 м), женщин и мужчин (1,5 км). Отдельно бегали юноши и девушки 2004 года рождения на пятикилометровой дистанции и юноши и девушки 2003 года рождения и старше, для которых путь лыжни увеличился до 10 км.

В этот же день в Темляково организаторы решили провести гонки на собачьих упряжках.

Как заверили в управлении физкультуры и спорта, победители и призеры могут получить награды.