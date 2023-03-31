В Курганской области определяют победителей «Школьной шахматной лиги»

В клубе «Ладья» города Кургана проходят финальные соревнования областной Школьной шахматной лиги имени Алексея Пугачёва.

В них принимают участие 69 юных спортсменов из всех муниципальных округов. В каждой команде по три участника. Состязания ежегодные. На этот раз это уже десятый турнир. Организаторы – областной департамент образования и Федерация шахмат Курганской области и региональное отделение партии «Единая Россия».

«Это чисто спортивный турнир, - пояснил заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. -Шахматное образование – это другое. Открытые уроки по шахматам, где мы развиваем интеллект, а не спортивные навыки, решение шахматных задач, которые хоть и имеют соревновательную составляющую, но больше относятся к образованию. Этот турнир мы включаем в число наших титульных мероприятий, которые мы проводим по проекту «Интеллектуал Зауралья». Среди них фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = шахматная семья», который проходит в декабре, эта мартовская «Школьная лига», и в мае проходит конкурс учителей, преподающих шахматы».

Перед выходом в финал все команды прошли отборочный тур у себя в муниципалитетах. Условия участия команды – все ребята должны учиться в одной школе. Не имеет значения – сельская это школа или из райцентра. В составе должны быть ученик начальных классов и два старшеклассника – мальчик и девочка. В этом году допускается, что это могут быть две девочки. Так, например, команда Целинного муниципального округа полностью девичья.

«Мы из Кислянской средней школы. У себя в муниципалитете заняли первое место, - рассказывает руководитель команды Александр Скоробогатов. – Пока ехали сюда, немного устали. Дорога дальняя. Но настрой боевой. Шахматный факультатив у нас посещают около сорока ребятишек. Занимаются с интересом. А, например, Алёна Горина из нашей команды ещё и после школы дома с бабушкой «от» и «до» играют».

Уровень подготовки участников самый разный - от начинающих шахматистов до уже достаточно опытных. Среди них серебряный призёр первенства Европы 2021 года по шахматам, воспитанница ДЮСШ № 2, восьмиклассница 32-й гимназии города Кургана Алёна Волчкова.

«Недавно я приехала с чемпионата Уральского федерального округа среди женщин, - рассказывает Алёна. - Привезла три бронзовые медали в трёх разных дисциплинах – классические шахматы, быстрые шахматы и блиц. Считаю, что это неплохо. Конкуренция была большая, потому что это были взрослые соревнования. А здесь я играю в команде за свою гимназию».

Как говорят организаторы, задача соревнований «Шахматной лиги» не в том, чтобы показать вершины мастерства, а чтобы на каждом этапе проведения турнира привлечь к участию как можно больше мальчишек и девчонок. А победители среди них определяются вне зависимости от возрастного старшинства.

«На первой и на третьей досках шахматного стола нет ограничений, - поясняет исполнительный директор Федерации шахмат Курганской области, главный судья соревнований Владимир Предеин. - Там маленькая девочка может играть с большой девочкой или маленький мальчик может играть с большим мальчиком. Шахматы тем и хороши, что изначально возраст не имеет значения. Первоклассник может обыграть убелённого сединами человека. Это абсолютно нормально, если ребёнок, допустим, с 4-х лет занимается шахматами».

В результате серии игр финальных соревнований «Школьной шахматной лиги» будут определены абсолютные победители - 3 команды. И плюс к этому ещё 3 лучшие команды сельских школ. То есть, если сельская команда станет победителем ещё и в абсолютном первенстве, то увезёт домой сразу два кубка.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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