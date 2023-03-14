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В Курганской области подвели итоги проекта «ЗимаСПОРТИВНАЯ»

В нем приняли участие порядка 16 тысяч зауральцев.

14 марта, 2023 - 15:35

В управлении по физической культуре и спорту Курганской области подвели итоги первого опыта проекта «ЗимаСПОРТИВНАЯ», который проводился в регионе с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

В течение зимы было проведено 2 686 соревнований, в которых участвовало около 16 тысяч человек.  По итогам трех месяцев проекта был составлен рейтинг муниципальных районов, муниципальных и городских округов по количеству проведенных мероприятий и количеству принятых участников.

Лидерами по числу проведенных мероприятий стали Кетовский, Куртамышский и Катайский округа. По количеству участников опередили остальных Шумихинский, Кетовский и Катайский муниципалитеты.

В Кургане этой зимой организаторы провели  412 спортивных мероприятий с количеством участников более 50 тысяч. Наиболее массовыми и популярными мероприятиями в зимний период стали массовые катания на коньках.

 Курганских любителей спорта ждет не менее насыщенный проект «СпортЛето».

 

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14 марта, 2023 - 15:35

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