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В Курганской области рукопашники определили самый сильный спортивный клуб

В состязаниях участвовали дети.

3 апреля, 2023 - 14:07

В Кургане 2 апреля прошёл фестиваль по рукопашному бою на Кубок Курганского отделения общества «Царьград», среди детей 7, 8-9, 10-11 лет.

Фестиваль состоялся по инициативе Курганской православной гимназии при поддержке Курганского отделения «Царьград» на базе спорткомплекса "ФАКЕЛ". В соревнованиях приняли участие команды «Сокол», «Перемена», «Факел», Православной гимназии и команда Целинного округа, сообщили в пресс-службе спортуправления.

В командном зачете места распределились следующим образом: на третьей ступеньке пьедестала почёта «Сокол», на второй «Факел», лидером стал клуб «Перемена».

 

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3 апреля, 2023 - 14:07

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