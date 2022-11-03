В Курганской области школьники соревновались в биатлоне

В Шадринске прошло первое окружное первенство по биатлону. Пневматические винтовки ребята получили в рамках проекта «Биатлон в школу», который реализуется в Курганской области благодаря поддержке ООО «Технокерамика». По результатам испытаний никто бы не догадался, что с момента получения биатлонных комплексов в Шадринском муниципальном округе прошло менее 3 недель.

На соревнования приехали ребята из 9 школ: Погорельской, Краснонивинской, Мальцевской, Ольховской, Нижеполевской, Батуринской, Красномыльской, Чистопрудненской и Канашской. Как рассказали в сообществе «Технокерамика» в Вконтакте, в каждой команде было по двое юношей и одной девушке: «Участники преодолевали полосу препятствий, а затем стреляли из винтовки по мишеням. Итоги подводились в личном и командном зачетах».

В категории 12-14 лет с лучшими результатами выступили Сергей Кисилев из села Батурино и Марина Михайлова из села Чистопрудное. В возрасте 15-18 лет победили Илья Важенин из села Красная Нива и Вероника Кутыгина из села Чистопрудное.

В смешанной эстафете победили спортсмены из села Чистопрудное. Они же и заняли первенство в общем зачёте. Серебро и бронзу забрали ребята из Батуринской и Ольховской школ.

Источник информации и фото: ООО «Технокерамика».

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