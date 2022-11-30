В Курганской области состоится открытие зимнего спортивного сезона

В Кургане завтра, 1 декабря, в парке «Молодежный» стартует Всероссийская акция «Открытие зимнего спортивного сезона» и новый региональный проект «Зима СПОРТИВНАЯ». Во время торжественного открытия для жителей региона пройдёт ряд спортивных активностей: массовые катания на коньках, региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею «Ночная хоккейная лига». Также в рамках проекта запланированы мастер-класс по керлингу и зарядки на свежем воздухе.

Региональный проект «Зима СПОРТИВНАЯ» посвящен 50-летию зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица». Мероприятия стартуют в Курганской области завтра, 1 декабря, в 18:00 на корте в парке «Молодёжный» и продлятся до конца февраля следующего года. Все спортивные активности можно посетить абсолютно бесплатно.

В первый день спортивного проекта с 11:00 до 21:00 пройдут массовые катания на коньках на корте в парке «Молодежный», а с 20:00 до 22:00 состоится региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Курганской области (НХЛ).

Ознакомиться с подробной афишей спортивных мероприятий можно в группе управления по физической культуре и спорту по ссылке.

Отметим, проект «Зима СПОРТИВНАЯ» организован правительством Курганской области в соавторстве с управлением по физической культуре и спорту. Он направлен на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, а также популяризацию спорта и здорового образа жизни в зимний период.

Фото с официальной страницы управления по физической культуре и спорту Курганской области в сорциальной сети «ВКонтакте»

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