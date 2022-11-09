В Курганской области впервые пройдет Кубок России по особому теннису

С 18 ноября на базе Варгашинского образовательного центра впервые пройдет Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (далее – спорт ЛИН) в дисциплине «настольный теннис». Участие в них примут команды из Смоленска, Новосибирска, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Красноярска, Саратова, Ростова-на-Дону, республик Башкирии, Чувашии, Якутии, Дагестана, Татарстана, Курганской, Свердловской и Тульской областей, Пермского края.

Курганская команда теннисистов спорта ЛИН является одной из сильнейших на всероссийском уровне. В ее составе спортсмены Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятия Курганской области, члены сборной команды страны, чемпионы России, призеры Чемпионатов Европы и других международных соревнований: Мария Галкина, Кемал Гайфуллин, Александр Ефремов, Сергей Потапов, Оксана Зайцева и Константин Лаптев. Последние 5 лет спортсмены ежегодно становятся чемпионами России. Тренирует спортсменов Бахтиёр Туйчиев, тренер Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятия Курганской области.

Всего на территории Курганской области в рамках спорта ЛИН успешно развиваются следующие дисциплины: настольный теннис, лыжные гонки, дзюдо, пауэрлифтинг, легкая атлетика. Спортсмены данных направлений проходят подготовку в Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе и ежегодно показывают достойные результаты на чемпионатах и первенствах России.

Начало соревнований 18 ноября 2022 года, в 11.00, зал ФОКа (р.п. Варгаши, ул. Матросова, д. 33а). Завершатся соревнования 20 ноября.

Фото с официальной страницы Управления физической культуры и спорта Курганской области

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