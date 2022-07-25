В Лебяжье проведут 500 спортивных мероприятий

Лебяжьевская детско-юношеская спортивная школа приняла участие в проекте «Спорт на селе»,который реализуется Российским союзом сельской молодёжи .

Проект подразумевает поддержку физкультурно-спортивных организаций на сельских территориях.

На участие в проекте было подано 125 заявок из 46 субъектов России. Среди победителей – Лебяжьевская детско-юношеская спортивная школа.

Завуч Лебяжьевской ДЮСШ Анастасия Иванова приняла участие в конкурсном отборе среди команд гражданских активистов по созданию и развитию сети физкультурно-спортивных организаций (ФСО) в сельской местности.

Суть предложений лебяжьевской активистки - вовлечь местных жителей в систематические занятия физической культурой и спортом. В результате Лебяжьевская ДЮСШ вошла в число 47 победителей проекта.

Кроме набора спортивного инвентаря и оборудования, сувенирной и полиграфической продукции, победители получат доступ ко всем учебно-методическим материалам проекта в электронном виде и возможность повысить квалификацию инструкторов, методистов и руководителей спортивных организаций.

Планируется, что по итогам проекта физкультурно-спортивные организации суммарно проведут не менее 500 мероприятий, с вовлечением в регулярные занятия не менее 8 000 занимающихся физкультурой и спортом из числа школьников, студентов, работающей молодёжи, лиц среднего и старшего возраста.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамочном федеральном проекте «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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